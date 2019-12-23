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Ahlat'ta 'İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından icra edilen "Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmasının Bitlis finali Ahlat ilçesinde yapıldı.

23.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:42 Ahlat'ta 'İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından icra edilen "Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmasının Bitlis finali ilçesinde yapıldı.

Ahlat Kalender Camii'nde Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği ve Ahlat Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde yapılan yarışmaya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İlçe Müftüsü M. Fudayil Uyanık, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kelim tilaveti sonrası başlayan yarışmaya Bitlis il merkezi ve ilçelerdeki erkek imam hatip liselerinin birincileri katıldı. Jürinin yaptığı puanlama sonucunda "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yarışmacıların çok güzel performans sergilediklerini belirterek, "Bu genç kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Onların bugüne gelmesinde emeği olan başta öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Kur'an-ın genç muhafızları ve genç Bilaller olduğu müddetçe, çoğaldıkça, milli ve manevi duygularıyla güçlendikçe, inanıyorum ki ezanlar dinmeyecek bayrağımız inmeyecektir. Rabbim bunların sayısını artırsın. Dereceye giren öğrenci kardeşlerimizin ilimizi, bölge yarışmasında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum ve şimdiden kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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