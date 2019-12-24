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Ahlat'ta "İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık" yarışması finali

Ahlat ilçesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmalarının finali gerçekleştirildi.

24.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:02 Ahlat'ta
ilçesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmalarının finali gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmalarının finali, Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde yapıldı.
Ahlat Kalender Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan final yarışmasına, Bitlis merkez ve ilçelerindeki erkek imam hatip liselerinin birincileri katıldı.
Jürinin yaptığı puanlama sonucu yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri davetliler tarafından verildi.
Yarışma sonrası konuşan Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, oldukça güzel bir performans sergileyen yarışmacıları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Yarışmayı, Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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