Ahlat'ta Jandarmaya Tarihi Eser Semineri

29 Kasım 2018 Perşembe 17:10



29 Kasım 2018 Perşembe 17:10

Ahlat ilçesinde jandarma personeline, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik seminer verildi.Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenlenen seminere Ahlat, Tatvan, Adilcevaz, Güroymak ve Mutki ilçelerinden jandarma personeli katıldı.Seminerde arkeolog Kübra Kaçar tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat ile kaçakçılıkla mücadelede izlenecek yollar ve ikramiye usullerine yönelik bilgiler aktarıldı.Seminerde, jandarma personeline bölgelerindeki taşınmaz kültür varlıklarını gösteren broşürler de dağıtıldı.