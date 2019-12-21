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Ahlat'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı yapıldı.

21.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:04 Ahlat'ta
'in ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı yapıldı.
Kaymakam Erkan İsa Erat başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, kamu kurum müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.
Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu hazırlanan 2020-2021 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı görüşüldü.
Kaymakam Erat, ilçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üstlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini belirterek, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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