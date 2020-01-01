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Ahlat'ta kar yağışı

Kar yağışı Yolda yürüyen vatandaşlar - BitlisBitlis'te de İl Özel İdaresi ekiplerince, önceki gün ulaşıma kapanan 47 köy yolunun 7'si ulaşıma açıldı, 40 köy için çalışmalar sürdürülüyor.

01.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:45
Kar yağışı
Yolda yürüyen vatandaşlar - Bitlis
Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekiplerince, önceki gün ulaşıma kapanan 47 köy yolunun 7'si ulaşıma açıldı, 40 köy için çalışmalar sürdürülüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Van'ın güneyiyle çevrelerinde aralıklarla kar yağışı görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Bitlis'te 4, Muş'ta 3, Hakkari'de eksi 2 derece olacağı öngörülüyor.
Ahlat'ta kar yağışı

Hakkari, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


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