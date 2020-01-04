Ahlat'ta kar yağışı

Kar Altında ki Araçlardan görüntülerAraçlarını temizleyen vatandaşlarVatandaşlardan Ruşen Ali Ademoğlu ile RöportajVatandaşlardan Özdal Çınar ile röportajGreyderin yol açma çalışması İş Yerinin Önünü Temizleyen VatandaşYolda Yürüyenlerden görüntüler Ahlat
'ta kar yağışıBİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, araçlar ise kar altında kaldı.
Ahlat Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri şehir merkezi ve mahalle aralarında yol açma çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.
İlçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.