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Ahlat'ta kar yağışı

Kar Altında ki Araçlardan görüntüler Araçlarını temizleyen vatandaşlar Vatandaşlardan Ruşen Ali Ademoğlu ile Röportaj Vatandaşlardan Özdal Çınar ile röportaj Greyderin yol açma çalışması İş Yerinin Önünü Temizleyen Vatandaş Yolda Yürüyenlerden görüntülerAhlat'ta kar yağışı BİTLİS (AA) –...

04.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:52
Kar Altında ki Araçlardan görüntüler
Araçlarını temizleyen vatandaşlar
Vatandaşlardan Ruşen Ali Ademoğlu ile Röportaj
Vatandaşlardan Özdal Çınar ile röportaj
Greyderin yol açma çalışması
İş Yerinin Önünü Temizleyen Vatandaş
Yolda Yürüyenlerden görüntüler
'ta kar yağışı
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, araçlar ise kar altında kaldı.
Ahlat Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri şehir merkezi ve mahalle aralarında yol açma çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.
İlçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Ahlat'ta kar yağışı

Ali Ademoğlu, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA


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