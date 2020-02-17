Ahlat'ta kar yağışı

Karla kaplanan evler Karla kaplanan araçlar Kar temizleyen vatandaşlar Kuşlardan görüntüŞehir merkezinden görüntülerVatandaşların karda yürümesiYolda kalan araçEsnaf Suat Akarsu ile röportajKarla kaplanan ağaçlar BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat
ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürürken, aşırı soğuklar ise hayatı olumsuz etkiliyor.
Vatandaşlar araçlarını ve iş yerlerinin önünü kardan temizlerken, bazı araçlar ise ulaşımda zaman zaman zorluk yaşadı.
İlçede ki esnaflardan Suat Akarsu ise, yaklaşık 1 haftadır Ahlat'ta belirli aralıklarla kar yağışı olduğunu ve aşırı soğuklar nedeniyle çetin bir kış geçirdiklerini söyledi.