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Ahlat'ta kar yağışı

Karla kaplanan evler Karla kaplanan araçlar Kar temizleyen vatandaşlar Kuşlardan görüntü Şehir merkezinden görüntüler Vatandaşların karda yürümesi Yolda kalan araç Esnaf Suat Akarsu ile röportaj Karla kaplanan ağaçlar BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

17.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:24
Karla kaplanan evler
Karla kaplanan araçlar
Kar temizleyen vatandaşlar
Kuşlardan görüntü
Şehir merkezinden görüntüler
Vatandaşların karda yürümesi
Yolda kalan araç
Esnaf Suat Akarsu ile röportaj
Karla kaplanan ağaçlar BİTLİS (AA) – Bitlis'in ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürürken, aşırı soğuklar ise hayatı olumsuz etkiliyor.
Vatandaşlar araçlarını ve iş yerlerinin önünü kardan temizlerken, bazı araçlar ise ulaşımda zaman zaman zorluk yaşadı.
İlçede ki esnaflardan Suat Akarsu ise, yaklaşık 1 haftadır Ahlat'ta belirli aralıklarla kar yağışı olduğunu ve aşırı soğuklar nedeniyle çetin bir kış geçirdiklerini söyledi.
Ahlat'ta kar yağışı

Ahlat, Güncel

Kaynak: AA


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