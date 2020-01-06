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Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki günden bu yana etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

06.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:56 Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları
'in ilçesinde iki günden bu yana etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki karları iş makineleriyle toplayarak kamyonlarla taşıyor. Ekipler, ayrıca yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması da yürütüyor.
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, geç saatlere kadar süren çalışmaları inceleyerek karla mücadele ekibine tatlı ikram etti.
Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.
İlçenin tüm mahalle yollarını ulaşıma açtıklarını belirten Çoban, "Çarşı merkezlerimizde haliyle yoğun bir kar birikimi oldu. Bu karları da araçlarla, kamyonlarla ilçenin dışına taşıyarak karla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ekipteki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına tüm mücadeleyi ortaya koydular. Kış boyunca bu mücadelemiz devam edecek. Sokakları, caddeleri açmadan evimize gitmiyoruz." diye konuştu.

Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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