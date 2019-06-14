14.06.2019 14:39
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Ahlat'ta karne dağıtım töreni

Ahlat

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 10 bin 200 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 10 bin 200 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vakıfbank İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, Milli Eğitim Şube müdürleri Bülent Bildirici ve Taner Dalga ile veliler katıldı. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Akgül ve beraberindekiler, iyi tatiller dileklerinde bulundular. Çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte karne töreni sona erdi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Vakıflar Bankası, Mustafa Akgül, Bitlis, Ahlat, Güncel

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