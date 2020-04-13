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Ahlat'ta koronavirüs önlemleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik ekipleri uygulama yaparak, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

13.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:42
Ahlat'ta koronavirüs önlemleri
Bitlis 'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik ekipleri uygulama yaparak, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştirdi.
Sürücülere kuralları hatırlatan ekipler, toplu ulaşım araçlarında da yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Ahlat, Güncel
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