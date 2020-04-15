Ahlat'ta koronavirüs tedbirleri sürüyor
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik uygulamalarına katıldı.
15.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:24
Erat, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ile emniyet ve jandarmanın uygulama noktaların ziyaret etti.
Güvenlik güçleriyle bir süre sohbet eden Erat, araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçen sağlık görevlilerinin çalışmalarını izledi.
Kaynak: AA