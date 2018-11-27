Ahlat'ta Kosgeb Destekli İş Yeri Açıldı

Ahlat
ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresince (KOSGEB) sağlanan destekle yeni iş yeri açıldı.
Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında KOSGEB'in girişimcilik desteğiyle kurulan ve ilçede günlük 2 bin kişilik yemek hazırlayabilme kapasiteli işletmenin açılışı gerçekleştirildi.
Kırklar Mahallesi'nde bulunan işletmenin açılışına Kaymakam Mustafa Akgül, Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ve bazı kurum amirleri katıldı.
Açılışın ardından işletmeyi gezen Kaymakam Akgül ve beraberindekiler, hayırlı ve bol kazançlar temennilerinde bulundu.
İşletme sahibi Mürsel Ardıç ise açılışa katılanlara teşekkür ederek, yemek ikram etti.