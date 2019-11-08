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Ahlat'ta kurum amirlerinden lösemili çocuklara destek

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurum amirleri ve memurlar, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla maske takarak yürüdü.

08.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:34 Ahlat'ta kurum amirlerinden lösemili çocuklara destek
'in ilçesinde kurum amirleri ve memurlar, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla maske takarak yürüdü.
Kaymakam Erkan İsa Erat'ın öncülüğünde bir araya gelen ilçedeki kurum amirleri ve memurlar, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.
Kaymakamlık önünde bir araya gelen kurum amirleri, maske takarak "Maskemi Takarım, farkındalık yaratırım", "Bu zorlu mücadelede lösemili çocukların yanındayız" sloganları eşliğinde yürüdü.
Etkinliğe katılan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, bir nebzede olsa lösemili çocuklara destek olduklarını göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Bu durum hepimizin başına gelebilir. Onları anlayabilmemiz için ilk önce onların yaşadığı durumları yaşamalıyız. Lösemili çocuklarımızın her zaman yanındayız. İnşallah bu duyarlılığı devam ettirmeye çalışacağız. Üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız." dedi.
Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Feridun İbrahim ise, "Lösemili çocuklar ve diğer hasta çocuklarımız unutmasınlar ki tüm Türkiye onların yanındadır. Biz de birlikteliğimizi ve beraberliğimizi göstermek için maske takıp yürüdük. Lösemi bulaşıcı değil, iyilik bulaşıcıdır. Bunu unutmayalım ve birbirimize yardımcı olalım." diye konuştu.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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