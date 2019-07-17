Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı hazırlıkları

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde Malazgirt
Zaferi'nin 948. yılı kapsamında yapılacak etkinlikler için hazırlıklara başlandı.
Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ile belediye ekipleri, kutlamaların yapılacağı Çarho bölgesindeki derede ıslah çalışması ve çevre düzenlemesi yaptı.
Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, çalışma alanında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.
Kılıç, yaptığı açıklamada, Ahlat'ın medeniyetin beşiği gösterilecek bir yer olduğunu söyledi.
Vatandaşların bu tür yerlerden kopuk olmaması gerektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:
"Kökümüz buralara dayanmaktadır. Bu manada buradaki bu alanı düzenleyen, bu şenliği hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum. Ahlatımız ve ülkemiz için gerekli olan bu organizasyonu hayata geçirdiler. İnşallah bu sene ve önümüzdeki yıllarda da etkinlik büyüyerek devam edecek."
Çoban ise söz konusu alanda DSİ ile faaliyet başlattıklarını ifade ederek, "İnsanlarımızın akın akın insanlarımızın buraya geleceğini biliyoruz. Burada Okçular Vakfımız, bakanlıklarımız, valiliğimizle büyük bir azim ve gayretle çalışıyoruz. Bu vesileyle de Çarho Deresi'nde yıllardır özlenen, beklenen bir dere ıslahı vardı. Derenin doğallığını bozmadan güzelliğini de koruyarak, beton çalışmalarından ziyade orijinal olması gereken şekliyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.