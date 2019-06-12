Ahlat'ta mezuniyet töreni

Ahlat
ilçesinde Sadullah Gencer Anadolu Lisesinden, 2018-2019 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.Halk Eğitimi Merkezi
'nin konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Okul Müdürü Erhan Yıldırım
, öğrencileri tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
ve hayırsever iş adamı Sadullah Gencer de öğrencileri kutladı.
Ardından plaket ve diplomaların verildiği törende pasta kesildi.
Tören, müzik dinletisiyle son buldu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici, öğrenci ve aileleri katıldı.
Kaynak: AAHalk Eğitimi Merkezi
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