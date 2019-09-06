Haberler» Güncel» Haber

Ahlat'ta "Okul Güvenliği Toplantısı"

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

06.09.2019 16:58 Ahlat'ta
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.
Kaymakam Erkan İsa Erat başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda okullarda güvenlik anlamında alınacak önlemler tartışıldı.
Toplantıda konuşan Kaymakam Erat, amaçlarının öncelikle can güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.
Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini belirten Erat, şöyle dedi:
"Çocuklarımıza alıştırılacak en ufak kötü bir alışkanlığın telafisi yok. Bu hususta herkes bize destek olacak, bir ve bütün olacağız. Çocuklarımıza gelecek en küçük bir sıkıntı bana gelmiş sayılır ve gereğini misliyle yaparız. Çocuklarınız bize emanet. Sigara dahil, uyuşturucu, alkol gibi lanet şeylerden çocuklarımızı uzak tutmamız lazım."
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   "Çevreci Komşu Kart" kazandırdı
19:53   Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı
19:53   Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
19:52   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı
19:52   Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu
19:52   New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı
19:50   İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık kurumlarını inceledi