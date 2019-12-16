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Ahlat'ta "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi veriliyor.

16.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:46Ahlat'ta
'in ilçesinde öğretmenlere yönelik "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi veriliyor.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan proje kapsamında 5 gün sürecek eğitim programı, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. M. Hamil Nazik tarafından veriliyor. Eğitimlerle birlikte AB ülkeleriyle eğitim sisteminde ortak stratejiler geliştirmek ve yeni kazanımlar elde edilmek amaçlanıyor.

Ahlat Yunus Ensari İlk ve Ortaokulunda verilen eğitimlere, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İlçe Gençlik ve Müdürü Murat Ak ile öğretmenler katıldı. - BİTLİS

Avrupa Birliği, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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