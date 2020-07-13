Ahlat'ta sel suları ekili alanlara ve sulama kanallarına zarar verdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi ekili tarım arazilerine ve sulama kanallarına zarar verdi.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur sonrası oluşan sel, Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu, Saka, Alakır, Dilburnu ve Yeniköprü köyündeki bazı tarım alanlarına ve sulama kanallarına zarar verdi. Sele hazırlıksız yakalanan çiftçiler, iş makineleri ve traktörlerle müdahale ederek sel sularının tarım alanlarına fazla zarar vermemesi için çaba harcadı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının ise başladığı bildirildi. - BİTLİS