Haberler » Güncel » Ahlat'ta Selçuklu mimarisine uygun TOKİ konutları yapılacak - Haber

Ahlat'ta Selçuklu mimarisine uygun TOKİ konutları yapılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Selçuklu mimarisine uygun yapılacak olan konutların ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi.

24.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:05 Ahlat'ta Selçuklu mimarisine uygun TOKİ konutları yapılacak
'in ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mimarisine uygun yapılacak olan konutların ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi.

TOKİ tarafından ihalesi yapılan 159 dairenin mart ayının sonlarında inşasına başlanarak bir yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, şehre yeni mimari doku kazandıracak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çoban, "19 Aralık 2019 tarihi itibariyle gerçekleşen 159 konut talebimizin TOKİ tarafından ihalesi yapıldı. Selçuklu mimarisiyle yapılacak konutlar 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde ihalesi gerçekleşti. Mart ayının sonları gibi inşaatımız başlayacak. Teslimat süresi takriben 1 yıllık süre içerisinde bu inşaatlarımız tamamlanacak. Çokta sürmeyecek. Çünkü bunun devamı da olacak ve 2. etabını da hayata geçireceğiz. Ahlat şu anda ciddi anlamda yeni yerleşke cazibesine kavuşmuş ve talepler yüksek. Böyle olunca da yeni konutlara ve yeni imar alanlarına ihtiyaç hissediyoruz. Büyük bir Ahlat sevdasındayız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - BİTLİS

Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru - - Haber
11:18   Sektör Temsilcileri, Çevirmen Adaylarına Medikal Çeviriyi Anlattı - Haber
11:18   Trafik güvenliğini tehdit etmeyen park halindeki araçlar otoparka çekilmeyecek - Haber
11:18   Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
11:12   HATEM'den 25 Aralık mesajı - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:23:11