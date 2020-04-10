Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ahlat'ta sokak hayvanları unutulmadı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve mama bırakıldı.

10.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:14
Ahlat'ta sokak hayvanları unutulmadı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve mama bırakıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın talimatıyla Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nihat Malgaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner tarafından oluşturulan ekip tarafından ilçede belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve mama bırakıldı. Yiyecek ve mama dağıtımına hayvan sever gönüllüler de destek verdi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın talimatları doğrultusunda temin edilen kedi ve köpek mamalarının belirlenen noktalara bırakılması çalışmasını yaptıklarını belirten Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen, "Kaymakamlığımızın öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekilimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner arkadaşlarla beraber belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve mama bırakıyoruz. Bu çalışmamıza ilçedeki hayvan sever gönüllü arkadaşlarda destek veriyor" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nihat Malgaz ise kaymakamlık tarafından başlatılan program kapsamında oluşturdukları ekiple Ahlat'ın belirli yerlerine yiyecek ve mama bıraktıklarını söyleyerek, "Bu süreç ilçenin belirli noktalarında belli bir süre boyunca devam edecektir" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahlat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Ahlat'ta sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Egeli öğrencilerden "Evde kal" çağrısına destek - Haber 12:50: Muhtarın vefâ timi iş başında - Haber 12:48: Suriyeli kadınlar, maske üretiyor - Haber 12:48: Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptı - Haber 12:48: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler