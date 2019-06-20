20.06.2019 17:33
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Ahlat'ta tasarım sergisi açıldı

Ahlat

Ahlat ilçesindeki Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) tarafından "Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi" açıldı.

Ahlat ilçesindeki Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) tarafından "Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi" açıldı.
İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürü Bülent Bildirici de katıldı.
Açılışın ardından sergiyi gezen Özden ve beraberindekiler, okul müdürü Faysal Doğan'dan bilgi aldı.
Eserleri inceleyen Özden, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan yaklaşık 200 eser, 2 gün boyunca sergilenecek.
Kaynak: AA
şehit, milli eğitim, ahlat, Güncel

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