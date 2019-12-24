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Ahlat'ta TOKİ'lerin ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Ahlat ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılacak konutların ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi.

24.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:48 Ahlat'ta TOKİ'lerin ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçesinde mimarisiyle yapılacak konutların ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi.
TOKİ tarafından ihalesi yapılan ve mart ayının sonlarında inşasına başlanacak 159 dairenin bir yılda tamamlanacağı belirtildi.
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehre yeni mimari doku kazandıracak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
TOKİ tarafından 19 Aralık'ta 159 konutun ihalesinin yapıldığını vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:
"Selçuklu mimarisiyle yapılacak konutlar 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde ihalesi gerçekleşti. Mart ayının sonları gibi inşaata başlanılacak. Teslimat süresi takriben bir yıllık sürede bu inşaatlarımız hayat bulacak. Çokta sürmeyecek. Çünkü bunun devamı da olacak ve 2. etabını da hayata geçireceğiz. Ahlat şu anda ciddi anlamda yeni yerleşke cazibesine kavuşmuş ve talepler yüksek. Böyle olunca da yeni konutlara ve yeni imar alanlarına ihtiyaç hissediyoruz. Büyük bir Ahlat sevdasındayız. İlçemize hayırlı olsun."

Selçuklu, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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