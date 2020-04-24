Ahlat'ta vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü nedeniyle vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu.
24.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:00
Yurt genelinde saat 21: 00'de İstiklal Marşı okuma etkinliğine Ahlat'taki vatandaşlarda ilgi gösterdi.
Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, meşale yakarak güzel görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.
Dronla havadan görüntülenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: AA