08.07.2019 13:01
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Ahlat'ta vatandaşlar sahillere akın etti

Ahlat

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Van Gölü sahillerine akın etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Van Gölü sahillerine akın etti.
Bu yıl "sakin şehir" üyeliği kabul edilen Ahlat'ta ziyaretçi sayısının artması Van Gölü sahillerinde de yoğunluk oluşturdu.
Serinlemek için ilçedeki sahilleri tercih eden vatandaşlar, Van Gölü'nün mavi sularında yüzmenin keyfini yaşadı.
Muş'un Bulanık ilçesinden Ahlat'a gelen İlhami Amarat, sahillerin çok temiz olduğunu belirterek, "Burası Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Bizde bunun tadını çıkarıyoruz." dedi.
Vatandaşlardan Cem Yıldız ise, Ahlat'tan tarihi ve sahiliyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
Van Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel

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