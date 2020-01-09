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Ahlat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Ülkü Ocakları üyeleri, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

09.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:52Ahlat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
'in ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Ülkü Ocakları üyeleri, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Ülkü Ocakları Ahlat İlçe Başkanı Emrah Subaşı, ocak üyesi gençlerle birlikte ilçenin kırsal kesimlerinde yaban hayvanları için yiyecek bıraktı. Yapılan faaliyet hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Ahlat İlçe Başkanı Emrah Subaşı, "Yaklaşık 5 yıldır bölgemizde doğada yaşayan yabani hayvanlar için yem bırakma faaliyetimiz sürmektedir. Genel Başkanımızın talimatları ile Ahlat Ülkü Ocakları olarak yoğun kış şartlarında aç kalan hayvanları unutmuyor ve doğaya tüketecekleri yiyecekler bırakıyoruz. Amacımız İbadullah'ın birbirine kıymasını engellemektir. Ne doğada aç kalan hayvanlar şehirlere inerek çiftçinin hakkına girsin, ne de aç karnını doyurmaya çalışan, nasibini arayan hayvanları çiftçimiz, köylümüz vursun istemeyiz. Bu dünya bütün yaratılmışlarındır. Türk töresine ve dinimiz İslam'a göre hayvanlar da aynı insanlar gibi Allah'ın bir kuludur. Kul hakkına girmemek için bir sosyal sorumluluk projesi olarak vahşi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktık. Allah bağışta bulunanlardan razı olsun" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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