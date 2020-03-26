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Ahlat'ta yaşlı vatandaşların yardımına koşuluyor

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ahlat Belediyesi tarafından oluşturulan yardım ekipleri, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.

26.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:08
Ahlat'ta yaşlı vatandaşların yardımına koşuluyor
Bitlis 'in Ahlat Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ahlat Belediyesi tarafından oluşturulan yardım ekipleri, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.

Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ahlat Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, ikametten ayrılma kısıtlaması bulunan merkez mahalle ve köylerde olan vatandaşların ihtiyaçları karşılıyor. Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ile Ahlat Belediyesine gelen ihbarlar doğrultusunda evde tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor.

Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesi, Ahlat Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmeti ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşlılara ulaşıyor. İlçe merkezinde ikamet eden ve bulundukları ikametten dışarı çıkamayan yaşlılara ihtiyaç malzemeleri hazırlanarak teslim edilirken, doktor ve sağlık ekipleri de yaşlıların sağlık kontrollerini yapıyor.

Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, devletin kendilerini yalnız bırakmadığı için minnet duygularını dile getirerek yetkililere teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Bitlis, Ahlat, Güncel

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