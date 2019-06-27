27.06.2019 18:03
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Ahlat'ta yıl sonu sergisi

Ahlat

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Bitlis 'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.
HEM'in bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çeşitli gösterilerin yapıldığı törende konuşan merkez müdürü Rafet Akgün, merkezde 7'den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve taleplerine uygun kursların düzenlendiğini söyledi.
Daha sonra açılışı yapılan sergide, kursiyerlerin yaptığı ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.
Açılışa, Tatvan Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan , Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban , İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.
Kaynak: AA
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