Ahlat'taki Tarihi Yapılar "Karekod" ile Tanıtılacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:13



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:13

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yapılar, "karekod" uygulamasıyla tanıtılacak.İlçedeki tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını yapmak amacıyla Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon birimince Ahlat Belediyesi adına hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen QR Kod Uygulama Projesi tamamlandı.Proje kapsamında tarihi yapılar etrafına dikilecek olan QR (karekod) ile birlikte ziyaretçiler, akıllı telefonlar aracılığıyla Ahlat'ın tanıtım videoları ile fotoğraflarına, tarihi eserlere ait bilgilere Türkçe ve İngilizce çevirileri ile erişim sağlayabilecek.Proje kapsamında sistemde, görme engelliler için metni sese çeviren program da bulunacak.Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, karekod uygulamasının hayata geçmesiyle ziyaretçilerin en doğru bilgiye birinci elden ulaşabileceğini söyledi.