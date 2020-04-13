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Ahlat'taki trafik ekiplerinden korona virüs uygulaması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında trafik uygulaması yapılarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarı yapıldı.

13.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:32
Ahlat'taki trafik ekiplerinden korona virüs uygulaması
Bitlis 'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında trafik uygulaması yapılarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarı yapıldı.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sosyal mesafeyi koruyarak sürücülere uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı. Trafik uygulamasındaki ekipler, araçlarda bulunan vatandaşlara kısmi sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmamasını, diğer vatandaşların ise ihtiyaç haricinde dışarı çıkması gerektiğini ve uyulması gereken 14 kural hakkında bilgilendirdi.

Toplu taşıma araçlarında ise doluluk oranı kontrol edilerek yolculara ve sürücülere uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Ahlat, Güncel
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