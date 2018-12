Ahlat'tan Irak'a Patates

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:32



Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Bitlis'in Ahlat ilçesinden Irak'a patates gönderilirken, depolarda ise 60 bin ton ürün alıcı bekliyor.Ahlat'ta bu yıl 40 bin dekarda yaklaşık 160 bin ton patates üretildi. Hasadı yapılan ürünün yarısından fazlası satılırken, geriye kalanı ise depolarda alıcı bekliyor. Ahlat Ziraat Odası Başkanı (AHZO) Necat Demirden, patates fiyatlarında yüzde 10'luk indirim yaptıklarını ve depolarda 60 bin ton patatesin alıcı beklediğini söyledi. Ahlat patatesinin ekonomiye büyük katkı sağladığının altını çizen AHZO Başkanı Necat Demirden, "Türkiye'nin yüzde 5 patates ihtiyacını karşılıyoruz. Özellikle de Bitlis sertifikalı tohum üretiminde Doğu Anadolu Bölgesinde tek il konumundayız. Bu yıl ilçemizde yaklaşık 160 bin ton civarında patates hasadı elde ettik. Bu patatesin yaklaşık olarak 80 bin tonunu sattık. 20 bin tonu depolarda tohum olarak ayrıldı. Şu anda yaklaşık olarak elimizde 60 bin ton patates bulunuyor. Bu patatesler depolarda ayıklanıp torbalanıyor ve satış için müşteri beklemekteyiz. Bizler stok değil de, depoculuk yapıyoruz. Hasat edilen ürünü depolar haricinde saklama imkanımız olmadığı için ürünler satış için depolarda alıcı bekliyor" dedi.Patateste indirimTürkiye'nin her yerine patates gönderdiklerini de dile getiren Demirden, "Fiyatlar geçen yıla nazaran bu sene biraz daha iyidir. Çiftçimiz biraz da olsa alın terinin karşılığını alıyor. Ayrıca çiftçiler olarak karar aldık, Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında patates fiyatında yüzde 10'luk bir indirim uyguluyoruz" diye konuştu.Irak'a patates ihracatıPatatesin doğu illerinin yanı sıra Irak'a gönderildiğini de belirten AHZO Başkanı Necat Demirden, "Patatesimizi daha çok Doğu Anadolu Bölgesindeki illere gönderiyoruz. Bir de Irak'ta güzel bir pazar yakaladık. Çiftçilerimiz Irak'ta güzel bir pazar elde ettiler. Ondan dolayı biraz fiyatlar yükseldi, ama şu an fiyatlar normal seyrine döndü. Elimizde patates çok, kimin ne kadar ihtiyacı varsa piyasaya arz edecek durumdayız. Her tarafa da gönderebiliriz" şeklinde konuştu. - BİTLİS