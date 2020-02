Ahlat'tan Suriye sınırına 3 tır briket yardımı

BİTLİS (İHA) – Bitlis 'in Ahlat ilçesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarının ortak organizasyonuyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 3 tır briket dualar eşliğinde Suriye sınırına gönderildi.Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Süphan Bims Fabrikasının katkılarıyla 9 bin 800 adet bims (briket), 3 tıra yüklenerek İdlib'te çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına sığınarak çadırda yaşam mücadelesi veren mültecilere ev yapılmak üzere dualarla uğurlandı. Düzenlenen programa Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Tatvan TEKDER Başkanı Fırat Kıranşal, Bitlis Memur-Sen Başkan Yardımcısı Rafet Akgün, Eğitim-Birsen Ahlat Şube Başkanı Orhan Hamitoğlu, Eğitim-Bir-Sen Ahlat ilçe yönetim kurulu üyeleri ile hayırsever, duyarlı eğitimci ve vatandaşlar katıldı.İHH Ahlat Temsilcisi Emrullah Erkan, "İyilik Her Zaman Her Yerde" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında 3 tır dolusu bims topladıklarını ve mazlumların briketli ev yapması için dualarla uğurladıklarını söyledi. - BİTLİS