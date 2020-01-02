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Ahlatcı, "2020 yılı Çorum için yatırım yılı olacak"

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, 2020 yılının Çorum'un için yatırım yılı olacağını söyledi.

02.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:18 Ahlatcı,
AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, 2020 yılının Çorum'un için yatırım yılı olacağını söyledi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, il genel meclisi üyeleriyle yeni yılın ilk grup toplantısında biraya geldi. 2019 yılında yapılan yatırımların değerlendirildiği toplantıda Başkan Ahlatcı, meclis üyelerinden köyler ve ilçelere yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Ahlatcı, bu yılın Çorum için yatırım yılı olacağının sözünü verdi.

Meclis üyeleri ile birlikte omuz omuza çalışarak, Çorum'a en iyi hizmetleri getireceklerini vurgulayan Ahlatcı, "Çorum için yapılan her yatırımda yapılan her hizmette bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bizler zamanımızdan, işimizden ve ailemizden fedakarlıklar yapıp bu kutlu yolda büyük işleri birlikte başaracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde ilimize her türlü yatırımı getireceğimize inanıyorum. 2019 yılı içerisinde yaptığınız özverili çalışmalarınızı 2020 yılında da yapacağınızdan hiçbir şüphem yok. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en iyisini v en güzelini hak ediyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaptığınız çalışmalar ve hizmetler için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ile meclis üyeleri hazır bulundu. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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