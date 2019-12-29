Haberler » Güncel » Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi - Haber

Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Partili il ve ilçe kadon kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

29.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:10 Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Partili il ve ilçe kadon kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yusuf Ahlatcı, kadınların toplumun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, İslam ve Türk tarihine bakıldığında kadınların önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu davaya hizmet etmenin ve bu hizmeti kadınlarla birlikte yürütmenin bir onur olduğunun altını çizen Ahlatcı, "Merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu" Biz insanoğulları sizlerin sayesinde yol alıyoruz. Evinizden, ailenizden ve çocuklarınızdan bu dava için fazlasıyla zaman ayırarak memleketimiz ve ülkemiz için yaptığınız özverili çalışmalar ve hizmetler için teşekkür ederim" dedi.

Ahlatcı, Genel Merkez Teşkilat Performans sisteminde iller arasında 6'ıncı olan il teşkilatı, ilçeler arasında birinci olan Alaca ve ikinci olan İskilip İlçe Kadın Kolları başkanları ve yönetim kurulu üyelerini kutladı. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber
13:30   Başkentte toplu taşıma araçları ülke nüfusundan 4 kat fazla yolcu taşıdı - Haber
13:30   Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı - Haber
13:28   Fabrika genel müdürü, personeli ile Manisa Turgutlu'da okul boyadı - Haber
13:23   İstanbul'da yılbaşında 42 bin 545 polis ve 7 bin 83 jandarma görev yapacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:11   Trabzon'da pistten çıkan uçak, Yomra ilçesinin başına dert oldu - Haber
29.12.2019 13:31:42