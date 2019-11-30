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Ahlatcı, Bakan Selçuk'un ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Çorum ziyaretini değerlendirirken, bakanlığın Çorum yatırımları hakkında da bilgiler verdi.

30.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:49Ahlatcı, Bakan Selçuk'un ziyaretini değerlendirdi
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Çorum ziyaretini değerlendirirken, bakanlığın Çorum yatırımları hakkında da bilgiler verdi.

Bakan Selçuk'un ziyaretinde Çorum'daki yatırımların ele alındığını dile getiren İl Başkan Ahlatcı, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasına kavuşacağını söyledi.

Osmancık Huzurevi inşaatının bakanlık tarafından tamamlanarak hizmete açılacağını dile getiren Ahlatcı, İş Kur İl Binası 5 milyon 425 bin TL ödenek tahsisi yapıldığını açıkladı.

Sungurlu SGK binasının 2020-2021 yatırım programına alındığını dile getiren Ahlatcı, "Uğurludağ Yaşlı Bakım Evi'nin Bakanlığımıza devri ve sonrasında açılacak. Çorum Huzurevi inşaatının bitirilerek hizmete alınması için yaklaşık 5 milyon 500 bin TL ödenek ayrıldı. Çorum Belediyemizin SGK'ya olan 24 milyon TL' lik borcunun arsa takasıyla kapatılması bakanlıkça uygun bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığım görüşme neticesinde ilimize ve ilçelerimize sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür eder şükranlarımı sunarım" dedi. - ÇORUM

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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