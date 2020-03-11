Ahlatcı, Çorum'un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu'ya iletti
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum tarım sektöründeki taleplerini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya iletti.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum tarım sektöründeki taleplerini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu 'ya iletti.
Bakan Yardımcısı Aksu'yu ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Çorum tarımını geliştirmek ve üreticilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir dosya sundu.
Çorum'un ihtiyaçları doğrultusunda yapımı devam eden projeler üzerinde istişarelerde bulunduklarını belirten Ahlatcı, Aksu'ya ilettiği konularla ilgili çözüm noktasındaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.
Çorum'un tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunları ve olası çözümleri yollarının görüşüldüğü ziyareti değerlendiren Ahlatcı, "Mevcut tarım arazilerinin sadece dörtte birinin sulanabildiği göz önünde bulundurularak sulama sistemlerindeki sorunlara çözüm bulunması için gerekli istişarelerde bulunduk. Sulama tekniklerindeki gelişim, tarımsal sanayinin geliştirilmesi ve tarımsal Ar-Ge kurularak ürünün kalitesinin artırılması çalışmaları önemlidir. Amaçlanan verime ulaşılması durumunda hem kırsal alanlar ekonomik açıdan kalkınacak hem de çıkan ürünün tarımsal sanayide işlenmesi ile kentsel alandaki sanayi geliştirilmiş olacaktır" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ise, Çorum'da tarımda konusunda yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Aksu, Çorum'un tarımda ki gelişimi için de gereken tüm çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM
Bakan Yardımcısı Aksu'yu ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Çorum tarımını geliştirmek ve üreticilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir dosya sundu.
Çorum'un ihtiyaçları doğrultusunda yapımı devam eden projeler üzerinde istişarelerde bulunduklarını belirten Ahlatcı, Aksu'ya ilettiği konularla ilgili çözüm noktasındaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.
Çorum'un tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunları ve olası çözümleri yollarının görüşüldüğü ziyareti değerlendiren Ahlatcı, "Mevcut tarım arazilerinin sadece dörtte birinin sulanabildiği göz önünde bulundurularak sulama sistemlerindeki sorunlara çözüm bulunması için gerekli istişarelerde bulunduk. Sulama tekniklerindeki gelişim, tarımsal sanayinin geliştirilmesi ve tarımsal Ar-Ge kurularak ürünün kalitesinin artırılması çalışmaları önemlidir. Amaçlanan verime ulaşılması durumunda hem kırsal alanlar ekonomik açıdan kalkınacak hem de çıkan ürünün tarımsal sanayide işlenmesi ile kentsel alandaki sanayi geliştirilmiş olacaktır" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ise, Çorum'da tarımda konusunda yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Aksu, Çorum'un tarımda ki gelişimi için de gereken tüm çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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