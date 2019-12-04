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Ahlatcı'dan Bayat ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın parti teşkilatlarını ziyaretleri sürüyor.

04.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:38Ahlatcı'dan Bayat ziyareti
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın parti teşkilatlarını ziyaretleri sürüyor.

Partisinin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçesini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, önce esnaf turu yaptı ardından da ilçe halkı ile bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Bayat İlçe Başkanlığı ile Bayat Belediyesi'ne geçen Ahlatcı ve İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, ilçe yönetimi ile parti çalışmaları, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'den ise belediye hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

Ahlatcı, İlçe Devlet Hastanesi ve bir rehabilitasyon merkezine yaptığı ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Bayat, Güncel

Kaynak: İHA

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