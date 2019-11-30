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Ahlatcı'dan Boğazkale ve Laçin'e ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Boğazkale ve Laçin ilçelerini ziyaret etti.

30.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:19Ahlatcı'dan Boğazkale ve Laçin'e ziyaret
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Boğazkale'ye giden Ahlatcı ve parti yöneticileri ilçede hem esnaf turu yaptı, hem de vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı yı da ziyaret eden Ahlatcı, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Başkan Ocaklı, geçtiğimiz günlerde Çorum'u ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Boğazkale'ye verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Yapımı devam eden Boğazkale TOKİ konutlarını da inceleyen Ahlatcı, daha sonra parti teşkilatı ve bazı kamu kurumlarını ziyaret etti.

Laçin ilçesinde ise Belediye Başkanı İdris Görükmez ile Özel Bakım Merkezini ziyaret eden Ahlatcı, burada tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Laçin'de esnaf turu yaparak hakla bir araya gelen Ahlatcı, sonra olarak belediyeyi ziyaret etti.

Ahlatcı, göreve geldiği günden bugüne kadar Başkan Görükmez'in büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, AK Parti olarak tüm belediyelerin yanında olduklarını sözlerine ekledi. - ÇORUM

Boğazkale, AK Parti, Çorum, Laçin, Güncel

Kaynak: İHA

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