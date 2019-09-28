Haberler » Güncel » Haber

Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum-İskilip karayolunda incelemelerde bulundu.

28.09.2019 17:23Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum- İskilip karayolunda incelemelerde bulundu.

Haramidere- Seydim bölgesinde yapımı devam eden yol calışmalarını inceleyen Ahlatcı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yükleneci firma tarafından yoldaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, önümüzdeki günlerde 9 kilometrelik bölümün tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

AK Parti iktidarında ulaşıma 1.5 katrilyon yatırım yapıldığını açıklayan Ahlatcı, şuan Karayolları tarafından 10 farklı bölgede çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi. - ÇORUM

AK Parti, İskilip, Seydim, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:49 İzmit'te zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı (2)- yeniden
22:48 Fanlarından oyuncu Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı
22:46 "Gençlik ve Huzur Festivali" coşkuyla sürüyor
22:46 Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 13 Ekim'de
22:45 Metin Feyzioğlu'dan Yargı Reformu açıklaması
22:45 Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
22:44 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu