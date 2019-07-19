Haberler» Güncel» Haber

Ahlatcı'dan hastalara ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

19.07.2019 18:10 Ahlatcı
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.Ahlatcı, ayrıca yeni doğan ünitesini de ziyaret ederek burada çocuk sahibi olan ailelerine mutluluğuna ortak oldu.

Ziyaret sonunda Ahlatcı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli ve hastane yönetcileri ile bir araya gelerek hastanenin durumu hakkında bilgi aldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, AK Parti, Çorum, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:25   "Görme engelli" numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü
19:23   FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu
19:21   Yayladere'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Projesi
19:20   Öğretmen anne, kaybolan oğlu bulununca sevinç gözyaşı döktü/ Ek Fotoğraf
19:20   "Devlet olarak vatandaşın yanındayız"
19:19   Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü
19:15   Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı