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Ahlatcı'dan hastalara ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.

04.10.2019 17:41Ahlatcı'dan hastalara ziyaret
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.

Parti yöneticileriyle birlikte Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Ahlatcı, hastane hakkında başhekim Fatih Karadağ'dan bilgi aldı.

Çorum'un sağlık hizmetlerinde bir merkez olduğunu dile getiren Ahlatcı, hastane yönetimi ve personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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