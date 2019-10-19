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Ahlatcı'dan hastane ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.

19.10.2019 15:35Ahlatcı'dan hastane ziyareti
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.

Parti yöneticileriyle birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Ahlatcı, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çorum'un sağlık hizmetlerinde bir merkez olduğunu dile getiren Ahlatcı, hastane yönetimi ve personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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