Ahlatcı'dan hastane ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.



AK parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve parti yöneticileriyle birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Ahlatcı, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Çorum'un sağlık hizmetlerinde bir merkez olduğunu dile getiren Ahlatcı, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ve hastane personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ÇORUM