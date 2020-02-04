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Ahlatcı'dan Kan-Der'e ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kan-Der'i ziyaret etti.

04.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:56Ahlatcı'dan Kan-Der'e ziyaret
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kan-Der'i ziyaret etti.

Kander Başkanı Hülya Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, tüm kanser hastalarına acil şifalar diledi. Ahlatcı, ayrıca önümüzdeki günlerde Çorum'a kurulacak olan Onkoloji Merkezi hakkında da bilgi vererek, merkezin hizmete girmesiyle birlikte kanser hastaların yaşadığı mağduriyetlerinde önüne geçileceğini ifade etti.

Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temir ve Kadın Kolları üyeleri de hazır bulundu. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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