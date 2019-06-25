25.06.2019 17:33
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Ahlatçı'dan Rektör Öztürk'e kutlama ziyareti

Ahlatçı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk 'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Çorum'un ve Hitit Üniversitesi'nin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden gelen gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceklerini dile getiren Ahlatçı, şehir adına yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her konuda istişare yapacaklarını belirtti.

Ziyarette AK Parti yöneticileri de hazır bulundu. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Ali Osman Öztürk , AK Parti , Hitit Üniversitesi , Çorum , Güncel

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