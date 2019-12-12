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Ahlatcı'dan zehirlenen öğrencilere ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Osmancık ilçesinde zehirlenen öğrencileri hastanede ziyaret etti.

12.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:56Ahlatcı'dan zehirlenen öğrencilere ziyaret
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçesinde zehirlenen öğrencileri hastanede ziyaret etti.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da, "Osmancık ilçemizde 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrenci kardeşlerimizin yaşadığı elim olay üzerine tedavi gördükleri Osmancık Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. Son durumları hakkında bilgi aldık. Başhekimimiz ve doktorlarımızın yaptıkları gerekli müdehale sonucu öğrenci kardeşlerimizin durumunun iyi olduğunu öğrenerek hem kendilerine ve ailelerine Allah'tan acil şifalar temennisinde bulunduk" ifadelerine yer verildi.

Ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve parti yöneticileri de hazır bulundu. - ÇORUM

AK Parti, Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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