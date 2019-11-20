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Ahlatcı İl Başkanları toplantısına katıldı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl AK Parti Karadeniz Bölge İl Başkanları toplantısına katıldı.

20.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:24Ahlatcı İl Başkanları toplantısına katıldı
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl AK Parti Bölge İl Başkanları toplantısına katıldı.

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Ahlatcı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Belediye Meclis üyesi Muhammed Fatih Temur da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Karadeniz Bölge Başkanı Muhammed Avcı'nın katılımıyla yapılan bölge toplantılarına da katılan Ahlatcı, parti çalışmalarının ele alındığı toplantıda teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi. - ÇORUM

Cumhurbaşkanı, Karadeniz, AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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