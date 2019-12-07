Haberler » Güncel » Ahlatcı, STK'larla bir araya geldi - Haber

Ahlatcı, STK'larla bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

07.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:38Ahlatcı, STK'larla bir araya geldi
AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını belirterek, amacının Çorum'a hizmet etmek ve Çorum'un hizmet pastasından aldığı payı artırmak olduğunu söyledi.

Çorum'un bir evladı olarak kenti büyütme ve geliştirmenin yollarını aradığının altını çizen Ahlatcı, bunun içinde neler yapılabileceği noktasında toplumun bütün kesimleriyle istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti çatısı altında siyaset yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Ahlatcı, "AK Parti'de il başkanı olmak, bu görevi yapmak benim için bir onur. Belediye başkanlığı veya milletvekilliği gibi makamlarda da gözüm yok. Amacım, bu şehre en iyi şekilde hizmet etmek, devraldığım hizmet bayrağını daha ileri noktalara taşımak" dedi.

AK Parti'nin sivil toplum kuruluşlarını önemsediğini vurgulayan Ahlatcı, "AK Parti iktidarının bugüne kadar elde ettiği kazanımlarda sivil toplum kuruluşlarımızn katkısı yadsınamaz. Bu kazanımları elimizden almaya hazır bir güruh var. O fırsatı bulduklarında Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle elde ettiğimiz kazanımları bir gecede sıfırlarlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim" dedi. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22 Bursa'da başından vurularak şehit olan polis Kütahya'da toprağa verildi - Haber
16:20 Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 11 sivil öldü - Haber
16:18 "Gün Aydın'la başlar" projesinin lansmanı gerçekleştirildi - Haber
16:18 ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ - Haber
16:13 Kış ve Buz Sporları standı göz doldurdu - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
14:15 Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
7.12.2019 16:29:05