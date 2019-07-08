08.07.2019 13:15
Haberler» Güncel» Haber

Ahlatlı çiftçilere Tohum Kart desteği

Ahlatlı çiftçilere Tohum Kart desteği

Ahlat Ziraat Odası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şubesi arasında, çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla "Tohum Kart" protokolü imzalandı.

Ahlat Ziraat Odası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şubesi arasında, çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla "Tohum Kart" protokolü imzalandı.
Ahlat Ziraat Odası'nda düzenlenen programda, oda başkanı Necat Demirden ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şube Müdürü Hüseyin Yavuz, hazırlanan protokol metnini imzaladı.
Demirden, yaptığı açıklamada, Tohum Kart alan çiftçilerin, bankanın sağladığı bir çok imkandan yararlanabileceğini söyledi.
İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Demirden, "Tohum kart alınması halinde, ilgili dönemde banka tarafından uygulanan paylaşım havuzundan artı 2 puan artış ve ilk kredi kullanımında fiyatlarda puan indirim sağlanacak. Kiralık kasalarda depozito ücreti alınmayacak. Üyelere özel post fiyatlaması yapılacak. Tahsis, internet ve mobil şubeden EFT, havale ve hesap işletim ücreti de alınmayacak." diye konuştu.
Kaynak: AA
Ahlat, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:47   BM'den Keşmir açıklaması
14:46   'Yol verme' kavgasında kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu
14:45   "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde gençler doyasıya eğlendi
14:45   Büyükşehir'den sokak hayvanları uyarısı
14:45   Şuğul Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
14:44   AK Partili ilçe belediye başkanlarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
14:44   DHA DIŞ - Ukrayna ve Rus TV kanallarının ortak canlı yayını iptal edildi