Ahlatlı Gençler Ata Sporu Okçuluğu Öğreniyor

Kaynak: İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Okçuluk Kulübü tarafından ücretsiz olarak verilen okçuluk kursuna katılan gençler, ata sporunu öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.Açıklamalarda bulunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi ve Ahlat Selçuklu Okçuluk Kulübü Başkanı Bülent Akarsu, amaçlarının olimpik okçular yetiştirip milli takıma sporcu göndermek olduğunu söyledi. Akarsu, "Haftanın 2 günü çocuklarımızı okçuluk sporuyla buluşturuyoruz. Kurslarımıza 7 ile 18 yaş arasında çocuklar ve gençler katılıyor. Kursumuza katılım oldukça iyi. Çocuklarımız, gençlerimiz bayağı hevesliler. Okçuluk, ata sporumuz ve aynı zamanda olimpik okçuluğa da gençlerimizi yönlendiriyoruz. Hedefimiz olimpik okçulukta iyi sporcular yetiştirmek. Hem ilimize, hem ülkemize ilerleyen zamanlarda dereceler alabilen sporcular yetiştirmek ve milli takıma sporcular gönderme çabasındayız. Hevesli gençlerimiz çok var ve bayağı çaba sarf ediyorlar. Gençlerimiz bu sporu seviyorlar, bu sporu geliştirmek için biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi salonunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Salonu bizlere tahsis eden ve bizlere verdikleri desteklerden dolayı kaymakamımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyoruz" dedi.Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez ise, Ahlat Selçuklu Okçuluk Kulübü ile yapmış oldukları protokol kapsamında gençlere okçuluk eğitimi verdiklerini belirtti. Gülmez, "Kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzün destekleriyle tahsis edilen bu salonda gençlerimize bu hizmeti sunmaktayız. Hafta sonu gençlik merkezimize gelen gençlerimizi öğleden sonra saat 14.00 ile 17.00 aralığında buraya getirerek okçuluk eğitimleri almalarına vesile oluyoruz. Bunda emeği geçen Türkiye Okçuluk Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi ve Ahlat Selçuklu Okçuluk Kulübü Başkanı Bülent Akarsu'ya teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi okçuluk sporunu öğrenmeye davet ediyoruz" diye konuştu.Okçuluk kursuna katılan 9'ncu sınıf öğrencisi İlkan Olcay ise, boş zamanlarında okçuluk kursuna katıldığını ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Olcay, kursa herkesin katılmasını tavsiye etti.10'ncu sınıf öğrencisi Zehra Rümeysa İnalkaç da, ata sporu okçuluğu öğrenmek için kursa katıldığını ve keyifli zaman geçirdiğini ifade etti. - BİTLİS