Ahlatlı gençlerden sanat etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gençler, Van Gölü iskelesinde "Ahlat Şiirleri ve Türküleri Gecesi" düzenledi.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV), İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Kocaeli ve Van Dernekleri ile Ahlat Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, gençler tarafından oluşturulan koro, seslendirdiği şarkılar ve şiirlerle dinleyenlere güzel anlar yaşattı.

Programla ilgili gazetecilere açıklama yapan İstanbul Ahlat Kültür Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Adnan Ayber, tüm Ahlatlılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ayber, Ahlatlı gençlerin düzenlediği etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, AKEV Başkanı Sadık Şerefoğlu, Ahlat derneklerinin başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA